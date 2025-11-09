non−no専属モデルで女優の林芽亜里（20）が9日、都内で10周年記念カレンダーフォトブック「林芽亜里anniversarycalendarphotobook2026CELESTINE」（株式会社KADOKAWA）発売記念イベントを開催し、囲み取材に応じた。タイトル「celestine（セレスティン）」の由来は、空のように青く透き通り、花火の原料としても使用されている同名の天然石。韓国・釜山で撮影した等身大のショットが多数収録されている。5日に2