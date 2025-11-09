私はハルミ（50代後半）。もうすぐ還暦を迎えます。息子のジュンジ（34）や下の子たちを育て上げ、やっと一息つけると思ったら、今度は孫のお世話。大変ながらも楽しい生活を送っています。とくにジュンジ家族はわが家から徒歩6分くらいの場所に住んでいて、孫のマサ（小3）はよく家に来るのでとても可愛がっています。マサの母・ノノカ（33）さんとの仲も良好です。今日もマサは家に遊びに来ていますが、なんだか最近来る頻度が減