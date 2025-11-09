「ナナさんお元気でよかったです」ドラマ「あぶない刑事」(日本テレビ)などで知られる女優・木の実ナナ(79)の最新姿が話題になっている。シンガー・ソングライターの曾我泰久が木の実の最新ショットをインスタグラムに投稿。「久しぶりに木の実ナナさんのおうちに遊びに行きました〜」とつづり、写真をアップした。もこもことしたピンク色の上着にメガネをかけ、曾我とほほを寄せ笑顔でうつっている。この投稿に「わー‼