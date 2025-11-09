＜TOTOジャパンクラシック最終日◇9日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の最終ラウンドは悪天候によるコースコンディション不良の影響で、午前10時57分から競技中断。再開は困難と判断され、午後0時58分に最終ラウンドの中止が決まった。【写真】グリーンに水たまりができました第3ラウンド終了時点のスコアと順位が最終成績となる。首位に並んだ畑岡奈紗と荒木優奈のプレーオフ（18番パ