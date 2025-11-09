◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）最終ラウンドは降雨によるコースコンディション不良のため中断を経て、中止が決まり54ホールの短縮競技となった。優勝者決定はプレーオフに持ち越しとなったが、3位以下の成績は第3ラウンド終了時の順位で確定。メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は通算12アンダーで4位に入った。佐久間は105ポ