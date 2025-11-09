歌手の和田アキ子（75）が9日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）について悔やんでいることを明かす場面があった。番組ではドジャースのワールドシリーズ制覇を特集。3日（日本時間4日）にロサンゼルス市内で行われた優勝パレードや、本拠ドジャースタジアムでの優勝報告会の様子も伝えた。大谷の人気ぶりに和田は「いやいや、本当にいやらしいけど、ホリプロに一時期いた