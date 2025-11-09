世田谷２４６ハーフマラソン（読売新聞社など後援）が９日、東京駒沢オリンピック公園発着コースで行われ、山口翔輝（創価大）が１時間１分４６秒の大会新記録で優勝した。ポール・クイラ（ＪＲ東日本）が同タイムの２位となり、佐藤愛斗（青学大）が１時間１分５７秒で３位に入った。山口は１週間前の全日本大学駅伝で最長区間の最終８区（１９・７キロ）を走り、区間６位の力走でシード圏内の７位を確保。しかし、「前半がち