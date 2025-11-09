９日の東京競馬場で行われたイクイノックスメモリアル（１０Ｒ）の関係者トークショーに、フランスのミカエル・ミシェル騎手（３０）が姿を現した。オーナーサイドの招待で来場したという。報道陣の取材に応じ、「来年も諦めずに受けるつもりです」と、４年連続で不合格となっているＪＲＡの通年騎手免許への挑戦に改めて意欲を示した。現在は短期免許を取得して地方競馬の南関東で騎乗中。今後については「日本で２週間乗った