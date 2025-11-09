中国の10月の消費者物価指数が去年の同じ月と比べて0.2％上昇し、4か月ぶりにプラスとなりました。中国国家統計局の発表によりますと、10月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べてプラス0.2％となりました。プラスとなるのは4か月ぶりですが、上昇幅はわずかとなっています。国家統計局は、消費者物価指数がプラスになった理由について「今年は国慶節と中秋節に伴う連休が重なり、旅行需要が旺盛だったため」などとしていて、サー