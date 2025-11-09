【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニソン界の“レジェンド”として世界中から熱狂的な支持を集めるシンガー・ソングライター、影山ヒロノブのビルボードライブ・ツアーが決定した。1977年にロックバンド、LAZYのボーカル“ミッシェル”としてデビュー。1981年にバンドが解散し、現名義でソロデビューして以降、数々のアニメソングを歌い、アニメ『ドラゴンボールZ』主題歌「CHA-LA HEAD-CHA-LA」は、日本音楽史に残る名曲