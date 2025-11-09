メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で来年の干支「午」の置物作りが最盛期を迎えています。 高山市の鈴木彫刻店では伝統工芸の「一位一刀彫」で、来年の干支「午」の置物を制作しています。 伝統工芸士の鈴木一英さんが30本以上の彫刻刀を使って仕上げています。 干支の置物はひとつ3千円から販売され、最近では外国人観光客も購入しているということです。 干支の置物作りは年末まで続きます。