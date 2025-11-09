１１月９日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝８頭立て）は単勝２番人気だった松山弘平騎手＝栗東・フリー＝騎乗のロブチェン（牡、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が先手を奪い、１番人気のアルペングロー（牡、栗東・上村洋行厩舎、父オルフェーヴル）に３馬身差をつける完勝だった。勝ち時計は２分４秒５（重）。父の産駒はＪＲＡ初勝利となった。発馬で楽に主導権を握ると、前半１０００メートルが１分