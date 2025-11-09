◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯エキシビション（９日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）グランプリシリーズ第４戦のＮＨＫ杯閉幕から一夜明けた９日、女子を制した坂本花織（シスメックス）が取材に応じた。大会２連覇でＧＰファイナル進出（１２月、名古屋）を決め「ショートもフリーも（今季）自己ベストを更新できて、フランス大会で悔しかった部分がＮＨＫ杯でリベンジできたので。すごくいい