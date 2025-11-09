Ｊ１名古屋は９日、山口素弘執行役員ゼネラルマネジャーが、今季限りで退任すると発表した。元日本代表ＭＦの山口氏は、２０１８年に名古屋入りし、同年から１９年までアカデミーダイレクター、２０年に執行役員フットボール統括を歴任し、２０２１年からゼネマルマネジャー（ＧＭ）を務めてきた。２２年シーズンから長谷川健太監督を招聘（しょうへい）。長谷川体制４年目となった今季はＪ１残留こそ決めたものの、２試合を