りんごがたっぷり！華やかで映えるケーキ りんごが豊富な秋〜冬。たっぷりりんごを味わえて、どーんと焼けるケーキはおいしくて見映えもしてとっても便利です。りんごの切れ込みの入れ方で一気に華やかな見た目になるので、ポイントをチェックしてぜひチャレンジしてみてくださいね。焼いた後はしっかり冷やすことで生地とりんごが馴染んで、しっとりとした仕上がりに。リピートする人続出のりんごケーキです。 りんごに切れ込み