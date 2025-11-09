JALpresents第3回みちのくコカ・コーラボトリング杯女子硬式野球イーハトーブはなまき大会準決勝新潟医療福祉大5―4東海大（2025年11月9日JALスタジアム花巻）昨年準優勝の新潟医療福祉大が2年連続で決勝進出を決めた。2―2の4回に1点を勝ち越すと、村山晏（2年）が左前適時打。「得点圏に走者がいたので何が何でも打とうと思っていました」と振り返った。高校で野球は辞める予定だったが、新潟医療福祉大の女子野球