モデル・タレントのゆうちゃみが、9日生放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に出演し、日本維新の会・藤田文武共同代表の騒動に絡んだトークで、「すごい」と評される場面があった。【画像】橋下徹氏、維新国会議員の意識改革が必要と言及藤田氏の「ビラ発注」について、ゆうちゃみは「正当な金額でやっていた。お金儲けしてるわけじゃないって言ってたじゃないですか。それでもアウトになるんですか？」