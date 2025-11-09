クマの出没が相次ぐなか、富山市では、神通川の河口からおよそ1.5キロの草島で、おととい夜、クマの足跡が確認されています。クマの活動エリアが広がっていることから、市は下流域でもクマに注意するよう呼びかけています。富山市によりますと、おととい7日午後10時ごろ、富山市草島地内で「クマの足跡とふんがある」と住民から連絡がありました。きのう午後1時半ごろ、市と猟友会が現地を調査したところ、痕跡は確認できませんで