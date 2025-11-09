歌手和田アキ子（75）が9日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。ワールドシリーズ（WS）2連覇を果たしたドジャースの大谷翔平投手が、自身が所属する大手事務所ホリプロと一時期契約していたことにふれ、悔しがった。番組では番組序盤にドジャーズのWS2連覇のニュースを取り上げ、主力で活躍した大谷について伝えた。優勝凱旋パレードが実施された米ロサンゼルスでは沿道のファンからは「MARRY MY MOM」（