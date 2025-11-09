2024年に首都圏初の「日本新三大夜景都市」に選ばれた横浜が、街全体を舞台にした壮大な光のキャンペーン「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」を2025年11月〜2026年2月まで開催します。横浜都心臨海部では、40を超える大小さまざまなイルミネーションイベントが融合し、「光の首都」と化します。みなとみらいはもちろん、赤レンガ倉庫のクリスマスや中華街の春節祭まで、長期間楽しめるのが魅力です。デジタルスタンプラリーやフォトコン