睡眠は免疫システムの正常な機能維持に不可欠であり、免疫細胞の産生、活性化、記憶形成に重要な役割を果たしています。睡眠中にはT細胞やB細胞などの免疫細胞の分化と成熟が促進され、抗体産生能力や病原体への記憶機能が強化されます。また、感染症にかかりやすくなるだけでなく、がんに対する免疫監視機能も低下する可能性があります。ここでは、睡眠と免疫の関係を解説します。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック