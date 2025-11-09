放送日時11月9日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生東京ホテイソン先生 放送内容今回は、「クイズ ナンバー！」世の中に潜む“数字”にまつわるクイズ企画！身近だけど意外と知らないあの数字から、あなたの人生に関わるかもしれない数字まで！？今回もスクールメンバーがワイワイガヤガヤ大盛りあがり！