Image: harman/kardon 皆さんは自宅で音楽を楽しむとき、どんなデバイスを使っていますか？イヤホン、ヘッドホン、スピーカー、さまざまな選択肢があることでしょう。もし音楽を楽しむ際に、光も加わったらさらに楽しいと思いませんか？音と光で幻想的な空間を自宅で実現できてしまう。そんなアイテムとしてお勧めしたいのが、オーディオブランド harman/kardon（ハーマン・カードン）から