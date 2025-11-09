センター商事は10月に、山林での活動やキャンプ中に遭遇する可能性のある、害獣や野生動物との距離を保つための多機能な害獣撃退器「アニマルガードライトH-D32」を、オンラインショップの「スーパーデリバリー」「モノタロウ」「アイテムジャパン楽天市場店」にて発売した。●「もしも」の事態に冷静に対応できる「アニマルガードライトH-D32」は、もっともリスクの高いクマ遭遇時に、対象を驚かせてその場から遠ざけることが