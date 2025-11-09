ソフトバンクの東浜巨投手（35）が9日、みずほペイペイドームを訪れ、FA権を行使する書類を提出した。チームへの愛着もあるだけに「ギリギリまで悩みました」という。その上で先発としての出場機会を求めて決断をした。「まだまだ肩肘は元気ですし、まだまだ第一線で投げていきたい。一番は出場機会というところ。もちろん他球団でも競争に勝ち抜かないとそのポジションはないですが、争いのスタートに立たせてもらう球団が