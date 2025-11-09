先月25日、WBOアジアパシフィック・バンタム級2位の伊藤千飛は、エディオンアリーナ大阪で同級9位のリカルド・スエノと対戦。終始圧倒し、2回1分48秒TKOでデビューからの連勝を5（4KO）に伸ばした。【写真】リカルド・スエノを終始圧倒した伊藤千飛デビュー5連勝を飾った同日の3か月前。千飛は、メディア等から"モンスター2世"あるいは"ミライ・モンスター"と称される坂井優太のスパーリングパートナーとして大橋ジムに呼ばれてい