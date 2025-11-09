SUPEREIGHTの大倉忠義（40）が9日、編集長を務めるエンタメ誌「Zessei」（あす10日発売）の創刊記念会見に出席した。大倉が昨年7月に設立した、タレントの育成や新コンテンツ開発を目的とする新会社「J−popLegacy」が手がける同誌。事務所内には東西合わせ約200人のジュニアが在籍しており「雑誌が少なくなっていく中、自分目線で魅力的な子がいっぱいいる。どうにか世間の皆さまに紹介できる方法はないのかなというとこ