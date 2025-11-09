今日9日は、関東では午前中から冷たい雨が降り、日中も空気が冷たくなっています。東京都心の正午の気温は12.6℃と12月並みの寒さとなっています。今夜にかけても雨が降ったりやんだりするでしょう。午後も気温は横ばいで、師走並みの寒さが続きそうです。体調管理にご注意ください。今日9日関東は冷たい雨で12月並みの寒さ今日9日は、前線を伴った低気圧が西日本から東日本を東へ進み、別の前線を伴った低気圧が北海道付近へ進