お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が９日放送され、日本維新の会の藤田文武共同代表がしんぶん赤旗で公金還流疑惑を報じられた件を取り上げた。コメンテーターで出演の元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は維新創設者としての立場から藤田氏に苦言を呈してきたが、この日、同局報道局解説委員の後藤俊広氏に「かなり厳しいことを言っている背景には