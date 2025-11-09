プレミアリーグ第11節ではホームのエティハド・スタジアムにリヴァプールを迎えるマンチェスター・シティ。リーグ上位同士の対戦であり、首位アーセナルとの差を縮めるためにも勝ちたいゲームとなる。このゲームでは近年のライバルとの対戦ということもあって、ベストメンバーで試合に臨みたいが、『Manchester Evening News』によると、シティの主軸であるロドリが試合に出られるかは微妙な状態だという。スペインの強豪アトレテ