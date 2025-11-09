25-26シーズンのブンデスリーガでは10試合を終えて無敗のバイエルン。攻守ともに安定しており、守備面ではリーグ最少失点を記録している。そんなドイツの絶対王者だが、新たなCBを探しており、リヴァプールのイブラヒマ・コナテと接触したようだ。『Bild』が伝えている。バイエルンはフランス代表のダヨ・ウパメカノとの契約最終年を迎えており、同選手との契約延長に動いている。しかし、交渉は行き詰っており、数カ月進展がない