8日夜、石川県能登町の住宅で火事がありこの家に住む50代男性と連絡が取れなくなっています。8日午後11時半ごろ、能登町時長の85歳の男性の家から火が出て、木造2階建て住宅が全焼しました。火はおよそ2時間後に消し止められました。警察や近くに住む人によりますと、この家には男性と70代の妻、50代の息子の3人が暮らしていて、出火当時、夫婦はすぐに逃げ出しけがはなかったものの、目が不自由の息子とは現在も連絡が取れていな