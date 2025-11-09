天皇皇后両陛下は9日午前、三重県志摩市で「全国豊かな海づくり大会」の式典に出席されました。 【写真を見る】天皇皇后両陛下が「全国豊かな海づくり大会」に出席三重県伊勢市で「次世代に引き継ぐ使命」とお言葉 両陛下は午前10時ごろ、にこやかな表情で式典会場に到着しました。 水産業の発展などを目的としたこの大会が三重県で開催されるのは1984年以来2度目です。 大会では、両陛下から県内の漁業関係者らにマハタやア