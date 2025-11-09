１１月９日、東京競馬場では顕彰馬の選定を記念しイクイノックスメモリアル（１０Ｒ）が行われる。この日の４Ｒ終了後にはウィナーズサークルで関係者によるトークショーが実施され、木村哲也調教師、クリストフ・ルメール騎手らが思い出を語った。全１０戦で手綱を執ったルメール騎手は「レジェンドホースになりましたね。ホール・オブ・フェイム（殿堂）に入りました」と感慨深げ。一番記憶に残っているレースを聞かれると「