歌手和田アキ子（75）が9日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。スタジオに巨大な和田アキ子の壁画が登場して、本人や出演者全員がざわめいた。番組冒頭で、峰竜太が「今日からですね、番組40周年で作成したアッコさんの壁画がほらっ、スタジオのセットに組み込まれています」と叫んだ。カメラがスタジオ左隅に設置した和田がサムアップする「おまかせポーズ」をとりながら笑顔で正面を向いている絵になっ