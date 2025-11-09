【モデルプレス＝2025/11/09】SUPER EIGHTの大倉忠義が編集長を務めるエンターテイメントマガジン『Zessei』（J-Pop Legacy）が、11月10日に創刊される。9日、都内で記者会見・プレス内覧会が行われ、大倉とともに、ACEesの深田竜生、関西ジュニアの西村拓哉が登壇した。【写真】大倉忠義、親子初共演の様子◆大倉忠義が編集長「Zessei」創刊本誌は、STARTO ENTERTAINMENT所属ジュニアのプロデュースに携わってきた大倉が編集長と