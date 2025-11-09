メ～テレ（名古屋テレビ） 天皇皇后両陛下が、三重県志摩市で開催された「全国豊かな海づくり大会」の式典行事に出席されました。 「全国豊かな海づくり大会」は、海や河川の環境保全の大切さを訴え、漁業の振興と発展を図ることを目的としていて、三重県での開催は、1984年以来2回目です。 天皇皇后両陛下は、9日午前に志摩市で行われた式典に出席されました。 両陛下は9日午後に南伊勢町の会場で行われる、放流行