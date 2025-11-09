気の合うママ友と仲良くなれて良かったと思っても、長く付き合うことができるか気になるところですよね。アプリ「ママリ」にはママ友を子どもの体験学習に誘ったところ金額が高いから断れたという投稿がありました。そのママ友たちとは、子どもと同じ学年でこれからも付き合いたいと思っていたグループ。しかし、自分とは子どもにかけるお金に違いがあると気づき、今後も付き合えるか不安になったそう。 ママ友との金銭感