きょうは全国的に冷たい雨が降り、特に西日本は太平洋側を中心に雨足が強まるでしょう。念のため、落雷や突風にもご注意ください。北海道も広く雨となり、雪が降るのは標高が高い山となりそうです。きょうは全国的に平年並みかやや低く、東京都心は師走並みの肌寒さとなるでしょう。雨の影響もあり、実際の気温より空気がヒンヤリと感じられそうです。日中にかけてあまり気温が上がりませんので、昼間も上着があると良さそうです。