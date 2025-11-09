秋篠宮家の次女・佳子さまが、知的障害がある人とその家族らでつくる「全国手をつなぐ育成会連合会」の式典に出席されました。きょう（9日）午前10時ごろ、東京・大田区で開催された「全国手をつなぐ育成会連合会」の創立70周年記念の式典に佳子さまが出席し、あいさつされました。「知的障害に対する理解がさらに広がり、一人ひとりが大切にされ、すべての人が安心して暮らすことができる社会になることを願っています。そして、