DNAの二重らせん構造を発見し、ノーベル生理学・医学賞を受賞したアメリカの分子生物学者ジェームズ・ワトソン博士が6日に死去しました。97才でした。ワトソン氏が関係する研究所が7日発表しました。アメリカ・シカゴ生まれのワトソン氏は1953年、25才の時にイギリスの科学者とともにX線を使った解析手法によってDNAが2本の鎖がからみあう二重らせん構造であることを発見し、イギリスの科学誌「ネイチャー」に発表しました。この成