◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)FIFA U-17ワールドカップは日本時間9日までにグループIからグループLの第2戦が行われました。グループIでは首位だったチェコがブルキナファソに1-2で敗戦。2位だったアメリカは開始3分にタジキスタンに得点を許しましたが逆転勝利で首位に立ち、ノックアウトステージ進出を決めました。グループJはアイルランドがウズベキスタンに2-1で勝利し連勝でグループ突破。グループKの首位・