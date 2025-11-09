日本テレビ系列で現在放送中の及川光博主演の日曜ドラマ『ぼくたちん家』（毎週日曜よる10：30〜）。第5話が11月9日に放送予定です。【写真】玄一と索が恋人つなぎ?!二人の仲に進展が――？及川光博演じる、心優しきゲイの動物飼育員・波多野玄一（50歳）が恋をしたのは、手越祐也演じるクールなゲイ・中学教師の作田索（38歳）。「恋なんていらない」と言う索に、玄一は家を買うことを提案する。そんな2人の前に現れたのは、白