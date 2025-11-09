ベビー子ども服の「ファミリア」は、11月13日（木）から、おうち時間が楽しくなる新作ライフスタイル雑貨を、公式オンラインショップで発売する。【写真】パッケージもかわいい！クマちゃんの総柄「フェイスパック」■バスタイムに特化した新シリーズ今回登場するのは、“忙しい毎日の中でも、優しいパステルカラーとクマちゃんのアートでゆっくり一息、リラックスしたおうち時間を過ごしてほしい”という思いから生まれた、