日本サッカー協会が11月９日、今月のキリンチャレンジカップに臨む日本代表において、鈴木彩艶選手（パルマ）が怪我のため不参加となったと発表した。鈴木に代わる追加招集選手は決定次第知らせるという。23歳の守護神は、現地11月８日に行なわれたセリエA第11節、ミラン戦（２−２）にフル出場。ただ、終盤に左手を痛め、治療を受ける場面があった。 森保ジャパンは11月14日に豊田スタジアムでガーナ、18日に国立競技