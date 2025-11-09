8日愛知県東郷町で乗用車と軽ワゴン車が衝突し1人が死亡した事故で軽ワゴン車を運転していた67歳の看護師の女が逮捕されました。 【写真を見る】愛知県東郷町の死亡事故で67歳の看護師逮捕右折の際に直進車と衝突ブラジル国籍の男性死亡させた疑いドラレコに事故の瞬間映像 逮捕されたのは名古屋市天白区の看護師村松とも子容疑者67歳です。 警察によりますと村松容疑者は、8日午前10時すぎ東郷町諸輪の交差点で軽ワゴン