任期満了に伴う県知事選挙の投票が始まりました。午前１１時現在の推定投票率は前回を下回っています。 県内には１２１５カ所の投票所が設けられ、一部の地域を除いて午前７時から投票が始まりました。 県選挙管理委員会によりますと午前１１時現在の推定投票率は３．７１％で前回を２．４２ポイント下まわっています。 また、期日前投票者数は２８万４８２８人と衆院選と投票時期が重なった前回（２０２１年）に比べ約１万人少