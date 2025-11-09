モデルで俳優の林芽亜里（２０）が９日、都内で、２０歳の誕生日とデビュー１０周年を記念したカレンダーフォトブック「林芽亜里ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙｃａｌｅｎｄａｒｐｈｏｔｏｂｏｏｋ２０２６ＣＥＬＥＳＴＩＮＥ」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを開催した。５日に誕生日を迎えたばかりの林は２０歳の抱負について「ちゃんとした目標が一つある」とし「一人旅に出てみたい」と即答。「今までは家族や