三島村の村長選挙は9日に開票されます。 三島村の村長選挙に立候補しているのは、 ▼新人で元三島村議会議員の岩切平治さん ▼新人で元三島村経済課長の日高真吾さん ▼現職で5期目を目指す大山辰夫さん の3人で、いずれも無所属です。 投票は竹島と黒島は8日に終わっていて、9日は硫黄島で行われています。 開票は午後7時からです。 ・ ・ ・