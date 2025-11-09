いちき串木野市長選挙は9日に投票が行われています。 いちき串木野市長選挙に立候補しているのは、 ▼現職で2期目を目指す中屋謙治さん ▼新人で元いちき串木野市議会議員の田畑和彦さん ▼新人でNPO法人理事長の橋口了さん の3人で、いずれも無所属です。 投票は午後6時で締め切られ、午後8時から開票されます。 ・ ・ ・